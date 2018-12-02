Порошенко рассказал, что Украина будет требовать от России на "нормандской встрече"

Украина готова к встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников глав государств-участниц переговоров. Президент Петр Порошенко в интервью France 24 объяснил, что главной темой переговоров будет ситуация в Керченском проливе, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, он во время телефонного разговора канцлером Германии Ангелой Меркель согласовал детали новой "нормандской встречи".

"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече "нормандского формата" на уровне политических советников, на которую мы поставим срочный вопрос – требование к России вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив. Встреча лишь инструмент, а не результат. Мы требуем – прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло (нападение РФ на украинские корабли и задержание моряков – ред.), является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия", – сказал Порошенко.

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Президент очередной раз призвал Россию отвести войска от границ с Украиной и вывести военные корабли из Азовского моря, подчеркнув, что именно поэтому и пришлось ввести военное положение в приграничных областях.

"И мы будем рады прекратить (действие) закон о военном состоянии, когда состоится деэскалация ситуации", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что и президент Турции Раджеп Эрдоган отмечал важность "нормандского формата" в разрешении конфликта в Керченском проливе. Правд он намекал на переговоры на уровне глав государств.

Как сообщалось, Порошенко напомнил России главные требования по Донбассу. По его словам, именно Кремль спровоцировал агрессию против соседнего государства и, следовательно, ключ к решению проблемы находится в Москве. Это не Украина пришла без приглашения с танками и пулеметами, а русские, рассказал немецкому изданию глава украинского государства.