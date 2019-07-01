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Порошенко рассказал о решении ПАСЕ и предстоящих выборах

1 июля, 00:08

Порошенко отметил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны

Обсуждение любых вопросов, касающихся Украины, должны проходить только с участием самой Украины, отметил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита "G-20" в Японии.

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине – без Украины". Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки – с Путиным никто не будет проводить переговоры. Это слово было соблюдено", – отметил Порошенко.

Порошенко отметил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.

"Сейчас что-то изменилось? Сейчас – и мы видим эти риски – Украина пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила – мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже – тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Ранее экс-президент Петр Порошенко выразил возмущение обсуждением Украины иностранными лидерами без участия самой Украины. В частности, он сказал, что встреча президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина на саммите Большой двадцатки в Японии в пятницу – "это первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев".

Напомним, в Осаке Путин встречался в канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, и речь тоже шла об Украине .

А премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила Путину о необходимости освобождения 24 незаконно удерживаемых украинских моряков.


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Тег видео, переговоры, Порошенко, G20, саммит G20

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