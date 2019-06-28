Мэй призвала Путина освободить пленных украинских моряков

Об этом британский премьер заявила на встрече с президентом РФ на саммите G20

Тереза Мэй. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину о необходимости освобождения 24 незаконно удерживаемых украинских моряков. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

"Действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство, и для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, корабли которых были насильно захвачены в Черном море", — отмечается сообщении.

Напомним, во время встречи Путина и Мэй шла речь об инциденте в Солсбери, конфликте в Украине, иранской ядерной сделке и ситуации в Сирии. Также британский премьер подчеркнула, что нормализация отношений между Британией и Россией в текущей ситуации невозможна.

Ранее мы сообщали, что Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

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