Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Мэй призвала Путина освободить пленных украинских моряков

28 июня, 15:24

Об этом британский премьер заявила на встрече с президентом РФ на саммите G20

Тереза Мэй
Тереза Мэй. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину о необходимости освобождения 24 незаконно удерживаемых украинских моряков. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.  

"Действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство, и для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта и освобождение 24 украинских военнослужащих, корабли которых были насильно захвачены в Черном море", — отмечается сообщении.

Напомним, во время встречи Путина и Мэй шла речь об инциденте в Солсбери, конфликте в Украине, иранской ядерной сделке и ситуации в Сирии. Также британский премьер подчеркнула, что нормализация отношений между Британией и Россией в текущей ситуации невозможна.

Ранее мы сообщали, что Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, деэскалация, пленные, Мэй, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Мэй призвала Путина освободить пленных украинских моряков". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туск жестко пристыдил Путина за слова о либерализме

Сегодня, 14:38

Президент Евросовета выразился необычно резко

Украина, Иран и отравление Скрипалей: о чем Мэй разговаривала с Путиным

Сегодня, 14:14

Мэй дала четко понять, что Лондон имеет доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипалей

Украинские моряки и Россия в ПАСЕ: СМИ узнали о совместном плане Европы и Кремля

Сегодня, 13:56

Сигналы о договоренностях ЕС и РФ поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко

Трамп во врем встречи рассмешил Путина: появилось видео

Сегодня, 11:08

Встреча лидеров США и России уже закончилась, но журналисты "смакуют" один момент во время встречи

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на Элину Мазур

В Украине начал работать самый дешёвый автобусный перевозчик

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Дипломатическая битва: возвращение РФ в ПАСЕ и наш бойкот

26 июня, 07:19

ПАСЕ хочет вернуть россиян, а наша делегация приостановила свою работу

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Замена маме: как выглядит 14-летняя дочь Моники Беллуччи

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь