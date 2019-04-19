Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко: Разъединение Украины – один из элементов гибридной агрессии

Сегодня, 21:40

За время своего президентства Порошенко пытался провалить планы агрессора в Украине

Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на "Общественном" четко дал понять, что не позволит агрессору разъединить страну, что было одним из планов Москвы.

Кандидату в президенты был задан вопрос: "Как вы собираетесь достучаться до части населения, которая вас сегодня не воспринимает? Как вы будете объединять страну?"

"Сценарий разъединения Украины является одним из элементов гибридной агрессии. Сценарий создания "Новоросси" как раз и предусматривал разделение Украины по Днепру. ... И пять лет моей деятельности как раз были посвящены тому, чтоб обеспечить сохранение Украины и обеспечить интеграцию в ЕС и НАТО ... Обеспечив честные президентские и парламентские выборы, я буду бороться за голоса тех, кто за меня не голосовал. И сейчас я хочу обратиться к ним – нам крайне необходимо сохранить страну", – ответил Порошенко.

Он также уточнил, что в этот план входит борьба с бедностью и взвешенная языковая политика, которая не затрагивает прав нацменьшинств.

"Никаких кавалерийских наступлений, которые повторяют опыт 5-6 годов, я точно не допущу, но мы защитим украинский язык", – добавил глава государства.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, дебаты, общественное телевидение

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Разъединение Украины – один из элементов гибридной агрессии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дебаты Порошенко и Зеленского пришли тысячи людей: эмоции украинцев в фото

Сегодня, 21:33

Нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых не пропустили правоохранители

Порошенко объяснил, почему пошел на сцену Зеленского во время дебатов

Сегодня, 21:33

Президент рассказал о громких криках сторонников Зеленского

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Сегодня, 21:41

"Сегодня" вели онлайн-трансляцию дебатов с НСК "Олимпийский" и ведут трансляцию с "Общественного"

Дебаты с Зеленским: Порошенко сказал, что его возмутило

Сегодня, 21:31

Президент раскритиковал своего оппонента за слова о "повстанцах ЛНР и ДНР"

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

На Евровидении-2019 выступит Верка Сердючка

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как погиб украинский разведчик Шаповал: опубликовано видео

Доллар по 60 грн: когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Наталья Холоденко показала первое фото с дочерью

Самые актуальные образы для городских модниц

Вставьте это в телевизор и у вас будут 500 цифровых каналов

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл