Порошенко: Разъединение Украины – один из элементов гибридной агрессии

За время своего президентства Порошенко пытался провалить планы агрессора в Украине

Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов на "Общественном" четко дал понять, что не позволит агрессору разъединить страну, что было одним из планов Москвы.

Кандидату в президенты был задан вопрос: "Как вы собираетесь достучаться до части населения, которая вас сегодня не воспринимает? Как вы будете объединять страну?"

"Сценарий разъединения Украины является одним из элементов гибридной агрессии. Сценарий создания "Новоросси" как раз и предусматривал разделение Украины по Днепру. ... И пять лет моей деятельности как раз были посвящены тому, чтоб обеспечить сохранение Украины и обеспечить интеграцию в ЕС и НАТО ... Обеспечив честные президентские и парламентские выборы, я буду бороться за голоса тех, кто за меня не голосовал. И сейчас я хочу обратиться к ним – нам крайне необходимо сохранить страну", – ответил Порошенко.

Он также уточнил, что в этот план входит борьба с бедностью и взвешенная языковая политика, которая не затрагивает прав нацменьшинств.

"Никаких кавалерийских наступлений, которые повторяют опыт 5-6 годов, я точно не допущу, но мы защитим украинский язык", – добавил глава государства.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Разъединение Украины – один из элементов гибридной агрессии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"