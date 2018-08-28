В России отреагировали на разрыв договора о дружбе с Украиной

Сегодня, 21:11

В РФ считают, что "последствий никаких особых реальных практических не будет"

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Разрыв базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

Об этом заявил заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает IZ.

"Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или другие сделки", – сказал Калашников, добавив: для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября.

28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что МИД Украины готовит разрыв базового договора о дружбе с РФ.

Напомним, ранее Климкин, рассказывая о дальнейшей судьбе Большого договора с Россией, отмечал, что российская сторона нарушила все ключевые положения этого договора.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
Россия, РФ, Госдума РФ, разрыв, договор о дружбе

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Украина готова разорвать Договор о дружбе с Россией - Порошенко

Сегодня, 17:01

Президент ждет от МИДа документы для денонсации договора

Россия

Фото: пресс-служба ЛДПР

Жириновский попросил Путина разорвать все отношения с Украиной

22 Июня, 01:05

Глава российских либерал-демократов в письме к президенту России Владимиру Путину изложил свою просьбу и аргументировал ее
Загрузка...

Украина

Вне СНГ. На пересмотр соглашения может уйти целый год

Что будет после разрыва отношений с СНГ: обмен, зона и сроки

19 Апреля, 07:46

Пересмотрят правовую базу. Эксперты: отдельные нормы лучше оставить

Политика

"Дружба" Украины и РФ претерпит изменений. Фото: ТВ Центр

Договор о дружбе с Россией: какие пункты Киев отменит и почему нельзя расторгнуть полностью

12 Апреля, 16:53

Сейчас самое время для пересмотра юридических основ отношений Украины и России, отметил глава государства

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко предложил официально вывести Украину из СНГ

12 Апреля, 13:16

По мнению президента, пора закрыть украинское представительство при этой институции

Политика

На договоров нависла неопределенность. Фото: ТВ Центр

Почему договор о дружбе с РФ еще не расторгнут: вице-премьер объяснила

6 Апреля, 12:15

Соглашение Украины и России можно откорректировать, отменив некоторые пункты, считает Климпуш-Цинцадзе
Загрузка...