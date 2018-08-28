В России отреагировали на разрыв договора о дружбе с Украиной

В РФ считают, что "последствий никаких особых реальных практических не будет"

Разрыв базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не будет иметь практического значения.

Об этом заявил заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает IZ.

"Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или другие сделки", – сказал Калашников, добавив: для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября.

28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что МИД Украины готовит разрыв базового договора о дружбе с РФ.

Напомним, ранее Климкин, рассказывая о дальнейшей судьбе Большого договора с Россией, отмечал, что российская сторона нарушила все ключевые положения этого договора.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.