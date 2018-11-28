Порошенко: Россия хочет соединить оккупированные территории Крыма и Донбасса

Сегодня, 16:31

Для того, чтобы вражеские войска на зашли вглубь страны, военные держат оружие наготове, отметил глава государства

Войска РФ. Фото: facebook.commod.mil.rus
Войска РФ. Фото: facebook.commod.mil.rus

Украинская армия должна быть наготове в любой момент дать отпор агрессору, так как Россия не оставляет намерений по захвату новых территорий Украины, чтобы соединить оккупированный Крым с захваченными территориями Донбасса. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время общения с местными жителями в рамках рабочей поездки в Черниговскую область.

Глава государства также пообещал, что из-за введения военного положения в Украине не будет никакой новой мобилизации.

"Мы будем делать передислокацию войск, мы будем защищать границу, в том числе с РФ в Черниговской области. Для того, чтобы войска врага не зашли внутрь страны. Мы должны обеспечить безопасность, защитить каждого украинского гражданина. Мы не должны рушить любую нормальную жизнь нормального украинца – мы не будем ни ограничивать конституционные права, ни проводить мобилизацию, ни делать никаких конфискаций, никаких запретов, никаких отсрочек выборов", – сказал Порошенко.

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Также глава государства указал на глобальные планы Кремля.

"В первую очередь мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей на побережье Азовского моря. Для чего? Потому что они хотят соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке нашего государства. Мы этого не позволим сделать", – подчеркнул президент.

Как мы писали, военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения. Отмечается, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.
Россия, Крым, Донбасс, Порошенко, военное положение

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Источник:

УНИАН

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