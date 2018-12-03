Порошенко с генералами США и Канады посетил учения ВСУ: опубликованы фото

Президент Петр Порошенко посетил учения украинских военных на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ, которые начали боевую подготовку в связи с введением военного положения в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

На учениях присутствовали высшее военное руководство ВСУ, командующий Сухопутных войск ВС США в Европе Кристофер Каволи и командующий Сухопутных войск ВС Канады Жан-Марк Лантье.

На учениях бойцы отрабатывают условия, приближенные к реальным боевым, например, уничтожение противника в различных видах боя с привлечением подразделений Воздушных сил, армейской авиации и подразделений оперативного обеспечения.

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"В соответствии с мероприятиями военного положения мной было принято решение сократить период боевого слаживания и обеспечить своевременную передислокацию войск на места возможного удара со стороны государства-агрессора. Речь идет не только об участках российско-украинской границы, а защита портов, защита побережья Азовского и Черного морей, обеспечения шагов противовоздушной защиты", – рассказал Порошенко.

Президент остался доволен уровнем боевой подготовки украинских воинов и отметил, что это то, чего Украина достигла всего за чуть более чем за четыре года.

Как рассказывал сегодня Порошенко, ВСУ перебросят войска к границе с Россией. Также он подробней объяснил, какие военные мероприятия будут осуществляться в рамках военного положения.

Напомним, недавно президент уже был в Черниговской области, где посещал 169-й учебный центр Сухопутных войск ВСУ. Он выступил перед военными, а те показали свою боевую выучку. Читайте подробней, о чем Порошенко говорил с генералами и солдатами на полигоне в "Десне".