В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы

В команде шоумена посоветовали тем, кто сомневается в подлинности анализов, обращаться в правоохранительные органы

Фото: AFP

В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b31/8ab/5cab318ab983b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b31/8ab/5cab318ab983b.jpg 2019-04-09T04:08:27+03:00 Новости В команде шоумена посоветовали тем, кто сомневается в подлинности анализов, обращаться в правоохранительные органы

Кандидат в президенты Украны и шоумен Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы. Об этом представитель штаба заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Таким стал ответ команды Зеленского на предложение боксера Владимира Кличко пройти независимую экспертизу в международном антидопинговом агентстве.

"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурыми. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы — пусть они выясняют", – заметил представитель штаба.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал сдать анализы для исследования в международном антидопинговом агентстве.

В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.







































Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы:

Видео: Reuters

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