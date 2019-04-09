В штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы
В команде шоумена посоветовали тем, кто сомневается в подлинности анализов, обращаться в правоохранительные органы
Кандидат в президенты Украны и шоумен Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы. Об этом представитель штаба заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Таким стал ответ команды Зеленского на предложение боксера Владимира Кличко пройти независимую экспертизу в международном антидопинговом агентстве.
"Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурыми. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы — пусть они выясняют", – заметил представитель штаба.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко призвал сдать анализы для исследования в международном антидопинговом агентстве.
В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.
Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы:
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