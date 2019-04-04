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Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы: назначено время и место

Сегодня, 15:48

Глава государства и кандидат в президенты могут пройти тест на употребление алкоголя и наркотиков

Фото: AFP
Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы: назначено время и место //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5fc/d97/5ca5fcd978630.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5fc/d97/5ca5fcd978630.jpg Политика Глава государства и кандидат в президенты могут пройти тест на употребление алкоголя и наркотиков

Президент Петр Порошенко намерен 5 апреля пройти вместе со своим оппонентом кандидатом в президенты Владимиром Зеленским медицинские тесты. Об этом заявил внештатный советник Порошенко Олег Медведев.

На требование Зеленского к действующему президенту пройти экспертизу на алкоголь и наркотики появилась реакция из команды Порошенко. Даже известно время и место, где это произойдет.

"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", – сказал Медведев.

Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", говорил он в своем видеообращении.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.


Больше читайте на сайте: "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео"

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Тег выборы, Медведев, Порошенко, дебаты, Зеленский, анализы

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Источник:

ТАСС

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