Порошенко: Сообщение о движении судов через Керченский пролив передали своевременно

Сегодня, 10:10

Также была подтверждена готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг

Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Сообщение о движении группы из двух бронекатеров и одного буксира относительно намерения прохождение через Керченский пролив было передано своевременно. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания относительно усиления обороноспособности страны, передает РБК-Украина.

"Передав сообщение о движении через пролив, украинская сторона также четко подтвердила готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг. Абсолютно идентично с тем, как это было в сентябре во время предыдущего прохода", – заявил Порошенко.

Напомним, в  Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны-агрессора.

Вскоре   арестованных украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины вывезли из Крыма в Москву, о чем сообщил адвокат Джемиль Темишев, защищающий командира бронекатера "Бердянск".
корабли, Керченский пролив, Петр Порошенко, ВМС Украины

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Источник:

РБК-Украина

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