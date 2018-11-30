Порошенко: Сообщение о движении судов через Керченский пролив передали своевременно

Также была подтверждена готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг

Сообщение о движении группы из двух бронекатеров и одного буксира относительно намерения прохождение через Керченский пролив было передано своевременно. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания относительно усиления обороноспособности страны, передает РБК-Украина.

"Передав сообщение о движении через пролив, украинская сторона также четко подтвердила готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг. Абсолютно идентично с тем, как это было в сентябре во время предыдущего прохода", – заявил Порошенко.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны-агрессора.

Вскоре арестованных украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины вывезли из Крыма в Москву, о чем сообщил адвокат Джемиль Темишев, защищающий командира бронекатера "Бердянск".