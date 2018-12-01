Порошенко: Томос стал еще одним актом провозглашения независимости Украины

Президент заверил, что каждый верующий сам выберет, в какую церковь ему ходить

Президент Украины Петр Порошенко назвал Томос об автокефалии украинской церкви еще одним актом провозглашения независимости. При этом глава государства подчеркнул, что автокефальная церковь не будет государственной, и верующие сами будут выбирать, в какую церковь ходить.

Об этом глава государства заявил в своем обращении по случаю годовщины Всеукраинского референдума о независимости.

"Томос об автокефалии – это еще один акт о провозглашении независимости Украины. Именно поэтому мы говорим о нем в годовщину референдума о независимости", – сказал он.

Порошенко подчеркнул также, что "автокефальная православная церковь Украины не будет государственной".

"Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповеданий, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с Русской церковью. Верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить", – заверил президент.

Стоит напомнить, что 1 декабря 1991 года, в один день с первыми выборами президента, состоялся Всеукраинский референдум, на котором гражданам страны предлагалось высказаться относительно независимости Украины.

Свою поддержку Акту провозглашения независимости выразили 90,32% украинцев, принявших участие в референдуме.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса, Украине для получения автокефалии нужно лишь объединение церквей.

После решения по Томосу ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.

Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта.