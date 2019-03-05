Порошенко требует срочно расследовать хищения в "Укроборонпроме"

Глава государства уволил высокопоставленного чиновника и требует от правоохранителей установить истину в деле о хищениях в "оборонке"

Фото: president.gov.ua

Порошенко требует срочно расследовать хищения в "Укроборонпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e3d/36d/5c7e3d36deb7d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e3d/36d/5c7e3d36deb7d.jpeg 2019-03-05T11:24:00+02:00 Политика Глава государства уволил высокопоставленного чиновника и требует от правоохранителей установить истину в деле о хищениях в «оборонке»

После того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме". Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции БПП Артур Герасимов, передает пресс-служба политической силы.

"Где НАБУ, где Сытник (глава НАБУ)?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение к НАБУ. Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", – сказал он.

Герасимов отметил, что увольнение с должности Гладковского не значит, что ему вменяют вину в хищениях средств, но должно пройти расследование, чтоб установить истину. В то же время он подчеркнул, что в предыдущей власти в Украине не увольняли с должностей лиц, которые подозревались в преступлениях.

Читайте также Порошенко созывает заседание СНБО по "Укроборонпрому"

Также глава фракции напомнил, что президент потратил на восстановление армии 500 миллионов гривен собственных сбережений.

"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти "честные" персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной Рады доказала причастность "честного товарища" Гриценко к хищению армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пять лет, когда он был руководителем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны", – сказал Герасимов.

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинской "оборонки". Журналисты утверждают, что таким образом произошли хищения не менее 250 млн гривен.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко требует срочно расследовать хищения в "Укроборонпроме"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.