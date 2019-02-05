Порошенко уверен, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив
Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей
Украина не отступит от своего требования – о свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море и готова послать в этот регион своих наблюдателей, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, мы никогда не признаем факт оккупации Азовского моря. Мы 100% будем требовать обеспечения свободного использования в соответствии с двусторонними соглашениями, в соответствии с конвенциями ООН о свободе судоходства", - сказал Порошенко в понедельник вечером в эфире одного из украинских телеканалов.
Отвечая на вопрос, когда в Керченском проливе появится "украинский конвой", Порошенко сказал: "Я не буду вам говорить когда, поскольку пойдут только добровольцы, я не исключаю, что там будут и журналисты, не исключаю, что там будут эксперты, ОБСЕ… Но мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания".
Как известно, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.
Позже так называемые "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных моряков – им назначили арест сроком в два месяца, а позже их перевезли в Москву, где содержат в СИЗО "Лефортово" и "Матросской тишине".
В Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.
Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко уверен, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
России грозят новые санкции от США и Европы за инцидент в Керченском проливе
Волкер заявил о подготовке нового пакета санкций против РФ из-за пленных украинских моряков
Украина и Запад готовят "азовский пакет" санкций против России
Министр также рассказал о ситуации с судоходством в Керченском проливе, которое не раз усложнялось из-за россиян
"Огромная сумма": Омелян озвучил убытки от блокады Россией Азовского моря
Судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря
Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков
Моряки ответили на вопросы следователей в рамках конвенции «Об обращении с военнопленными»