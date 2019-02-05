Порошенко уверен, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив

Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей

Фото: Getty Images

Порошенко уверен, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8ed/9e4/5c58ed9e4f84d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8ed/9e4/5c58ed9e4f84d.jpg 2019-02-05T03:59:47+02:00 Политика Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей

Украина не отступит от своего требования – о свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море и готова послать в этот регион своих наблюдателей, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, мы никогда не признаем факт оккупации Азовского моря. Мы 100% будем требовать обеспечения свободного использования в соответствии с двусторонними соглашениями, в соответствии с конвенциями ООН о свободе судоходства", - сказал Порошенко в понедельник вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос, когда в Керченском проливе появится "украинский конвой", Порошенко сказал: "Я не буду вам говорить когда, поскольку пойдут только добровольцы, я не исключаю, что там будут и журналисты, не исключаю, что там будут эксперты, ОБСЕ… Но мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания".

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Как известно, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Позже так называемые "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных моряков – им назначили арест сроком в два месяца, а позже их перевезли в Москву, где содержат в СИЗО "Лефортово" и "Матросской тишине".

В Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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