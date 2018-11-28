Отстреливались от спецназа и отказались сотрудничать с ФСБ: что нужно знать о пленных моряках

"Власти" Крыма арестовали даже раненых во время атаки в Керченском проливе, а теперь пугают наших моряков тюремными сроками

25 ноября стало известно, что российский спецназ сперва обстрелял, а потом взял на абордаж три украинских судна, причем экипаж был захвачен в плен. Сегодня речь идет уже о 24 украинских моряках, которых "власти" Крыма арестовали на 2 месяца. Все подробности о захваченных в плен украинцах читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

К сожалению, на первых порах поступали очень противоречивые данные о наших ребятах: сколько вообще моряков захвачено в плен, кто они, сколько из них ранены и в каком состоянии. Сперва в заявлении командования ВМС Украины сообщалось о двух раненых украинских моряках. Затем первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в своем посте на Фейсбуке 25 ноября рассказала о состоянии раненых моряков: шестеро получили ранения в результате захвата суден, причем двое наших моряков якобы находятся в тяжелом состоянии.

Но уже в ночь на 26 ноября начальник Генштаба Виктор Муженко назвал на заседании Совета национальной безопасности и обороны точную цифру: 23 украинских моряка были захвачены в плен вместе с кораблями, и судьба их не известна.

Россия не торопилась предоставлять какую-либо официальную информацию о судьбе наших ребят. Только утром 26 ноября наконец-то вышла на связь российский омбудсмен Татьяна Москалькова и пообещала официально предоставить Украине данные о состоянии здоровья украинцев, где они находятся и была ли им предоставлена медицинская помощь. При этом на тот момент сама омбудсмен РФ еще не знала, где и в каком состоянии захваченные украинские моряки. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что разговаривала с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Договорились таким образом: у нее информация есть только из официальных источников, которые распространены в СМИ, в том числе с официального сайта ФСБ РФ, что такой (как они говорят) инцидент в Азовском море имел место быть, и она обратилась ко всем российским государственным органам, чтобы ей дали данные, сколько таких моряков, в каком они по факту физическом состоянии находятся, и если есть раненые, то какое их положение, а если им была предоставлена медицинская помощь, то какая именно. Я сделаю тоже официальное заявление, буду просить у нее информацию, подтвердить ее официально посредством писем, и жду ее звонка. Как только у нее будет эта информация, она сказала, что мне перезвонит. Сейчас же мы вообще не имеем данных, где находятся наши моряки и, безусловно, не знаем, в каком они состоянии", – сообщила Денисова.

Москалькова не подвела: уже после полудня нашей стороне стала известна судьба украинских моряков. По данным российского омбудсмена, украинские моряки находятся в больнице №1 оккупированной Керчи.

"Их состояние оценивается как не тяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет", – сообщила украинский омбудсмен, отметив, что как раз в этот момент их допрашивает следователь пограничного управления ФСБ РФ.

Отстреливались во время нападения

А в обед 26 ноября стали известны фамилии раненых украинских моряков: одессита Андрея Эйдера и уроженца Новоукраинки Андрея Артеменко. Об этом в своем Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Андрей Эйдер. Андрей Артеменко. Юные. Прекрасные. Курсанты. Украинские моряки. Ранены российскими негодяями и захвачены в плен. … Молимся. Требуем их немедленного освобождения", – говорится в сообщении.

Между тем журналист Андрей Цаплиенко также сообщил новые подробности о раненых моряках: он заявил, что оккупанты вывезли обоих в Москву.

"Андрей Эйдер, 1999 год рождения, одессит. Андрей Артеменко, 1994 год рождения. Из Новоукраинки, Кировоградской области. Этих раненых ребят оккупанты отправили в Москву. По предварительным данным, парни оказывали сопротивление, не идут на контакт с агрессором", – написал журналист в своем Facebook.

По словам советника президента Украины и Министра обороны, волонтера Юрия Бирюкова, моряки вели себя мужественно – в частности, отстреливались.

"1) Наши не вели себя как зайчики, отстреливались. Но пропорция 2 к 10. 2) Один из МБАК (малый бронированный артиллерийский катер. – Ред.) не захвачен, но заблокирован со всех сторон. На штурм не пошли, причина – см. пункт 1", – заявил он.

"Власти" Крыма судят украинских моряков

Официальные комментарии агрессора появились только к концу дня 26 ноября, когда спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил, в чем именно обвиняют задержанных моряков, а так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов – сколько именно наших ребят попало в плен и что "власти Крыма" намерены судить захваченных украинских моряков.

"Раненым оказывается полноценная медицинская помощь в первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни 24 моряков украинского флота, которые были задержаны, … ничего не угрожает", – сообщил Аксенов.

По словам Дмитрия Пескова, в отношении задержанного экипажа украинских буксира и двух катеров завели уголовные дела по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

Наконец, уже поздним вечером 26 ноября ФСБ выложила в интернет видео "допроса" захваченных украинских моряков. Были опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь"), комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (воинская часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Видео украинских моряков прокомментировал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко. Он заявил, что пленные украинские моряки давали свои показания под давлением.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", – заявил командующий ВМС.

По словам Воронченко, с захваченными украинскими моряками встретились их адвокаты.

Кто именно попал в плен: фамилии, звания, должности

27 ноября стали известны имена пленных моряков. Их фамилии выложил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

По его словам, эта информацию получена из материалов российского следствия, которое сейчас оккупанты ведут против незаконно задержанных украинцев. Также есть информация, что троих раненных моряков прооперировали в больницах Керчи. Российские СМИ обнародовали их имена: 24-летний Андрей Артеменко, 27-летний Василий Сорока и 18-летний Андрей Эйдер.

Также Антон Наумлюк сообщил, что оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков. Так "суд" арестовал на два месяца – до 25 января 2019 года – члена экипажа буксира "Яны Капу" Владимира Варемеза. Также на два месяца "суд" арестовал Сергея Цыбизова.

"Адвокат Оксана Железняк, которая представляла его интересы, рассказала, что обвинение ему было представлено по части 3 статьи 322 УК РФ – "незаконное пересечение границы". Ранее сообщалось, что будет более легкая часть 1, но для того, чтобы требовать ареста, обвинение было переквалифицировано на третью часть – преступление группой лиц по предварительному сговору, предполагающую ответственность до шести лет лишения свободы. Цыбизов сказал адвокату, что его не пытали, однако "давили психологически для дачи необходимых показаний". Вину он не признал, заявил, что исполнял приказы вышестоящего начальства", – написал журналист.

По словам Антона Наумляка, вместе с Мельничуком в Белогорский ИВС доставили Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко.

"Однако следователь утверждает, что Зинченко содержится в Алуштинском ИВС. У всех троих суд по мере пресечения завтра", – добавил журналист.

Раненых во время захвата Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку тоже заключили под стражу – несмотря на то, что Эйдер накануне был прооперирован. По словам Антона Наумлюка, суд арестовал их до 25 января 2019 года, и независимых адвокатов к нашим морякам не допустили.

По данным на 28 ноября, в Крыму арестованы 17 украинских моряков. Кроме трех раненых, "суд" в Симферополе избрал "меру пресечения" в виде содержания под стражей до 25 января для 15 украинцев: Владимира Варимеза, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Виктора Беспальченко, Владимира Терещенко, Романа Мокряка, Михаила Власюка, Сергея Попова, Юрий Будзыло, Владислава Костышин, Богдана Головаша и Сергея Чулибы. Позже стало известно, что на тот же срок арестованы капитан боевого катера "Никополь" старший лейтенант Богдан Небылица и матрос буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий.

"Они будут находиться в Симферопольском СИЗО, сейчас их доставляют в ФСБ для вручения обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ – "незаконное пересечение границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и допроса. Максимальное наказание по статье – шесть лет лишения свободы", – написал Наумлюк.

Как наши моряки ведут себя в плену

Нельзя сказать, что с нашими ребятами обходятся мягко. Командир буксира "Яны Капу" рассказал подробности захвата украинских кораблей: российские агрессоры избили наших моряков. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев после того, как посетил своего подзащитного – командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, захваченного Россией в районе Керченского пролива, в Белогорском изоляторе временного содержания (ИВС). По свидетельству Семедляева, Мельничук "держится хорошо".

Об этом журналист Антон Наумлюк написал 27 ноября в Facebook.

"Рассказал, что, когда задерживали, подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", – цитирует журналист адвоката.

Роман Мокряк (справа). Фото: "Думская"

Но нашим парням не откажешь в смелости. Как стало известно, командир малого бронированного артиллерийского катера ВМСУ "Бердянск" старший лейтенант Роман Мокряк отказался свидетельствовать для ФСБ. Даже несмотря на то, что на моряка оказывалось психологическое давление, он отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ РФ и "сознаться" на видео в не совершенных им "преступлениях".

Издание "Думская" получило эту информацию от правозащитников, занимающихся правовой поддержкой захваченных Россией украинских моряков в оккупированном Крыму.