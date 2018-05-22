Порошенко узаконил прекращение действия для Украины некоторых договоров СНГ

Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия для Украины некоторых договоров СНГ

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 мая "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Соответствующий указ № 139 от 19 мая обнародован на сайте Администрации президента.

Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Вместе с тем, решение СНБО от 2 мая 2018 года, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародовано.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Порошенко заявил, что Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых будет найдено хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам.

Он также напомнил о подписании указа об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел решение о прекращении действия отдельных соглашений в отношении Содружества Независимых Государств.

А 12 апреля этого года Президент Украины Петр Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности, предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ.