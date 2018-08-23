Порошенко: В 2014-м многие рассматривали ситуацию как мятеж, но это была война с Россией

Главные задачи Украины в противостоянии российской агрессии – построить сильную армию и обеспечить санкционное давление на Москву с помощью Запада. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время праздничного мероприятия в Днепре по случаю Дня государственного флага, передает пресс-служба главы государства.

В первую очередь, считает президент, Украине нужно построить сильную армию, способную остановить Россию.

"Вторая важная задача – заручиться международной поддержкой и обеспечить санкционный режим, который немного вправляет мозг агрессору и сдерживает его. Это то, что я прошу у наших партнеров – единства во всем мире и солидарности с Украиной. Этот путь оказался с одной стороны результативным и эффективным, с другой, и это правда, длинным и утомительным", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что еще до российского вторжения украинская армия пребывала в разрухе – ее уничтожали, разоружали, разворовывали не один год. Также глава государства отметил, что события 2014 года были четко срежиссированы в Москве.

"Многие из нас ситуацию рассматривали как мятеж (искусственный) сепаратистов в 2014-м. Для этого не было никаких поводов, (он был) организованный из Москвы и ею профинансирован, вооруженный из росвоенторга… Но все же мятеж. И только потом стало понятно, что это никакой не мятеж – это очередная полномасштабная российско-украинская война", – подчеркнул президент.

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Украинской армии, даже в ее, мягко говоря, не самом лучшем состоянии, практически удалось остановить конфликт на востоке Украины, но вторжение российских войск изменило ситуацию.

"За считанные недели освободили от боевиков большую часть Донбасса, десятки городов, сел, поселков, миллионы людей были освобождены. И это произошло именно потому, что АТО реально приблизилась тогда до победного финала. Россия в августе вторглась на территорию Украины уже своими регулярными подразделениями. А это уже коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию. И все наши расчеты по ресурсам, по времени, по интенсивности операции были разрушены", – добавил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня во время выступления Порошенко извинился за обещание, данное в 2014 году, что не удалось быстро закончить войну на востоке Украины. В мае 2014 года, после победы на президентских выборах, Порошенко пообещал быстро закончить войну. "Антитеррористическая операция не может, и не будет продолжаться 2-3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции".

В свою очередь командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.