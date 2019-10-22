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Порошенко встретился с британским послом: что обсудили

22 октября, 21:30

Во время встречи стороны обсудили вопросы отпора продолжающейся агрессии Кремля против Украины

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с новым послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Стороны обсудили вопросы отпора продолжающейся агрессии Кремля против Украины и отметили важность укрепления международного единства и солидарности с нашим государством. Порошенко напомнил, что Великобритания остается гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, как сторона Будапештского меморандума.

Состоялся обмен мнениями относительно саммита НАТО в Лондоне.

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В этом контексте Порошенко подчеркнул необходимость начала предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Особое внимание Порошенко обратил на перспективы визовой либерализации между Украиной и Великобританией, а также необходимость заключения соответствующего двустороннего соглашения в связи с выходом Британии из ЕС.

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Фото: Офис Президента Украины

Фото: eurosolidarity.org

Обсуждена законотворческая деятельность Верховной Рады и отмечена важность обеспечения разумного баланса между скоростью и качеством законопроектов.

Симмонс заверила, что ее деятельность в качестве посла Великобритании в Украине будет направлена ​​на содействие восходящего демократического развития Украины, обеспечение мира и благосостояния в нашей стране. Она подчеркнула, что независимо от Брекзита Великобритания будет оставаться мощным партнером Украины.

Напомним, ранее один из идеологов "жесткого" Brexit экономист Джерард Лайонс отметил, что после выхода Великобритании из ЕС у Украины появится больше возможностей наладить аграрный экспорт в Соединенное Королевство.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания НАТО встреча посол Украина Петр Порошенко Brexit

Источник: Сегодня

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