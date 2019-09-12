Британское правительство обнародовало наихудший сценарий Brexit без сделки

Правительство Великобритании под напором парламентариев опубликовало документ, содержащий наиболее пессимистичный сценарий для экономики страны в случае, если Лондон покинет ЕС без соглашения с Брюсселем, пишет The Guardian со ссылкой на текст документа.
Согласно документу под названием "Операция Yellowhammer", "жесткий" Brexit может привести к росту цен на продовольствие и топливо, нарушению поставок лекарств и беспорядкам на улицах Великобритании.
Кроме того, выход из ЕС без сделки может привести к серьезным перебоям на границе. По оценке британского правительства, порядка 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовы к введению таможенного контроля на границе с Францией, причем эта ситуация может продлиться до трех месяцев.
В документе говорится, что даже при худшем сценарии дефицита продовольствия в Великобритании не возникнет, но рост цен и сокращение ассортимента может отразиться на "уязвимых группах".
Кроме того, в опубликованном сценарии британское правительство признает, что между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия придется установить жесткую границу, хотя, как отмечает The Guardian, Лондон обещал не вводить контроль на ирландской границе.
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Издание подчеркивает, что этот план очень похож на слитый документ, который в августе опубликовала The Sunday Times. Разница заключается в том, что газета называла этот сценарий "базовым", в то время как в документе британского правительства о нем говорится как "наихудшем".
После появления публикации в The Sunday Times Палата общин проголосовала по вопросу о публикации документа Yellowhammer – 311 высказались за, против – 302. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону установили дедлайн до 23:00 среды для исполнения решения.
Великобритания ранее добилась переноса крайнего срока Brexit на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.
Великобритания обязана покинуть Евросоюз до 31 октября этого года.
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