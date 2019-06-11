Порошенко встретился с экс-главой ЦРУ: о чем говорили
Переговоры с бывшим главой контрразведки США велись с целью укрепления фронта единства и солидарности с Украиной
Пятый президент Украины Петр Порошенко, который ранее выразил готовность стать премьер-министром, провел встречу с бывшим директором Центрального разведывательного управления США, генералом Дэвидом Петреусом.
Об этом экс-глава государства сообщил на своей странице в Facebook 11 июня, отметив, что переговоры проводились с целью "укрепления фронта единства и солидарности с Украиной".
"В ходе встречи отметил важность сохранения Украины движения к членству ЕС и НАТО", – заявил Порошенко.
Петр Порошенко поблагодарил партнеров Киева в США за неизменную поддержку Украины, которая "является крайне важной для дальнейшего прогресса нашего государства, укрепления стойкости Украины как передового форпоста на восточной границе трансатлантического мира".
Напомним, ранее Порошенко заверил в том, что его партия "Европейская солидарность" будет придерживаться гендерного равенства, что является одним из главных европейских принципов.
Кроме того, экс-президент также объяснял свое решение остаться в политике и баллотироваться в Верховную Раду желанием защитить достижения Украины последних лет.
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