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Порошенко встретился с крымскими волонтерами

23 июня, 21:25

Он поблагодарил местных жителей за гостеприимство, патриотизм и веру в общую победу

Фото: eurosolidarity.org
Фото: eurosolidarity.org.

22 июня пятый президент Украины Петр Порошенко со своей супругой посетил по приглашению крымского волонтера Михаила Джамаля ЖК "Крымский квартал" в Киеве.

"Очень теплая и дружеская встреча в Крымском квартале! Здесь живут волонтеры, активисты, ветераны – люди, которые собственными руками меняют Украину", – написал экс-президент на своей странице в Facebook.

Ранее лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетил свадьбу легендарного добровольца Алексея Сокола и волонтера Анны Шинкаренко. Политик отметил, что для него большая честь стать гостем праздника молодоженов и подарил икону, которая будет оберегать новую украинскую семью.


Как сообщалось, в случае победы своей партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах экс-президент Украины Петр Порошенко готов возглавить украинское правительство.

Напомним, Петр Порошенко говорил о сильной оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и выразил надежду на объединение усилий для достижения европейских курсов Украины.

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Тег видео, Порошенко, визит, волонтеры, Европейская солидарность

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