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Порошенко встретился с немецкими политиками: о чем говорили

Сегодня, 15:40

В рамках рабочего визита в Германию президент обсудил с членами партии Союз90/Зеленые ряд важных вопросов

Рабочий визит Петра Порошенко в Германию
Рабочий визит Петра Порошенко в Германию. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Петр Порошенко, который сейчас находится с рабочим визитом в Германии, провел в Берлине встречу с представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.

Как сообщили в пресс-службе президента, на переговорах стороны подтвердили важность усиления давления на Россию для обеспечения судоходства в Керченском проливе и Азовском море, а также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

"Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно содержащихся Россией", – отметили в администрации президента Украины.

Члены Бундестага высоко оценили перемены, произошедшие в Украина за последние 5 лет, в том числе запуск Антикоррупционного суда.

Порошенко также отметил важность развертывания миротворческой операции ООН на территории ОРДЛО, а также реализации инфраструктурных и социальных проектов по развитию Приазовья, прежде всего, в контексте противодействия блокаде Россией Керченского пролива и Азовского моря.

Он также пригласил немецких депутатов осуществить визит в Украину.

Напомним, что президент также провел встречу с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, обсудив с ней вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в оккупированных Россией Донбассе и Крыму.

Мы также писали, что в этот день у Порошенко запланирована встреча с другим европейским лидером – президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Кроме того, сообщалось о февральской встрече украинского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мюнхене. Подробности в видеосюжете:

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Тег Германия, Порошенко, азовское море, Керченский пролив, Украина, санкции, агрессия России, рабочий визит

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