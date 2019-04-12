Порошенко встретился с немецкими политиками: о чем говорили
В рамках рабочего визита в Германию президент обсудил с членами партии Союз90/Зеленые ряд важных вопросов
Украинский президент Петр Порошенко, который сейчас находится с рабочим визитом в Германии, провел в Берлине встречу с представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.
Как сообщили в пресс-службе президента, на переговорах стороны подтвердили важность усиления давления на Россию для обеспечения судоходства в Керченском проливе и Азовском море, а также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.
"Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно содержащихся Россией", – отметили в администрации президента Украины.
Члены Бундестага высоко оценили перемены, произошедшие в Украина за последние 5 лет, в том числе запуск Антикоррупционного суда.
Порошенко также отметил важность развертывания миротворческой операции ООН на территории ОРДЛО, а также реализации инфраструктурных и социальных проектов по развитию Приазовья, прежде всего, в контексте противодействия блокаде Россией Керченского пролива и Азовского моря.
Он также пригласил немецких депутатов осуществить визит в Украину.
Напомним, что президент также провел встречу с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, обсудив с ней вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в оккупированных Россией Донбассе и Крыму.
Мы также писали, что в этот день у Порошенко запланирована встреча с другим европейским лидером – президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Кроме того, сообщалось о февральской встрече украинского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мюнхене. Подробности в видеосюжете:
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