Встреча Порошенко и Зеленского с Макроном: стала известна программа
В Париже озвучили подробности переговоров в Елисейском дворце за 9 дней до второго тура выборов президента Украины
У президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили сегодняшнюю встречу с участниками второго тура президентских выборов в Украине – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
Ссылаясь на заявление Елисейского дворца, газета Le Monde пишет, что сперва в 15:00 французский лидер примет Зеленского, причем встреча будет проходить в достаточно неформальной обстановке.
Позже Елисейский дворец устроит прием Порошенко с участием Республиканской гвардии.
При этом у Макрона не уточняют, пересекутся ли кандидаты на территории французского президента, но утверждают, что переговоры с ними не станут исключительными, несмотря на то, что состоятся за девять дней до второго тура президентских выборов.
"Цель встреч заключается в том, чтобы напомнить о приверженности Франции Украине, а также ее готовности наблюдать за движением Украины вперед", – заявили в Елисейском дворце.
Напомним, что ранее о встрече в Париже заявляли лишь сами Порошенко и Зеленский. Так, президент сообщил, что 12 апреля у него запланирован рабочий визит в Берлин, где он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Оттуда он вылетит во Францию.
Кроме того, мы писали, встречу Макрона с Зеленским ранее подтвердил спикер президентского предвыборного штаба последнего Олег Медведев, перечислив ее плюсы для кандидата.
О подготовке кандидатов в президенты к дебатам перед вторым туром голосования смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".
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