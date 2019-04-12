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Встреча Порошенко и Зеленского с Макроном: стала известна программа

Сегодня, 12:52

В Париже озвучили подробности переговоров в Елисейском дворце за 9 дней до второго тура выборов президента Украины

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

У президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили сегодняшнюю встречу с участниками второго тура президентских выборов в Украине – действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Ссылаясь на заявление Елисейского дворца, газета Le Monde пишет, что сперва в 15:00 французский лидер примет Зеленского, причем встреча будет проходить в достаточно неформальной обстановке.

Позже Елисейский дворец устроит прием Порошенко с участием Республиканской гвардии.

При этом у Макрона не уточняют, пересекутся ли кандидаты на территории французского президента, но утверждают, что переговоры с ними не станут исключительными, несмотря на то, что состоятся за девять дней до второго тура президентских выборов.

"Цель встреч заключается в том, чтобы напомнить о приверженности Франции Украине, а также ее готовности наблюдать за движением Украины вперед", – заявили в Елисейском дворце.

Напомним, что ранее о встрече в Париже заявляли лишь сами Порошенко и Зеленский. Так, президент сообщил, что 12 апреля у него запланирован рабочий визит в Берлин, где он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Оттуда он вылетит во Францию.

Кроме того, мы писали, встречу Макрона с Зеленским ранее подтвердил спикер президентского предвыборного штаба последнего Олег Медведев, перечислив ее плюсы для кандидата.

О подготовке кандидатов в президенты к дебатам перед вторым туром голосования смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".


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Тег Франция, Порошенко, Зеленский, елисейский дворец, Макрон, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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