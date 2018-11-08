Порошенко встретился с Юнкером и Пленковичем: стали известны детали разговора

Глава государства на Саммите в Финляндии обсудил способы противостояния российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко на полях Саммита Европейской народной партии в Финляндии, где он сегодня выступил, продолжает проводить встречи с высокопоставленными лицами Европейского Союза, передает пресс-служба главы государства.

С президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Порошенко скоординировал позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине.

В свою очередь сам Юнкер поддержал Украине в проведении реформ.

Также президент Украины провел встречу с премьер-министром Хорватии Адреем Пленковичем. Среди прочего стороны подчеркнули важность восстановления территориальной целостности Украины и противодействие российской агрессии, в том числе с помощью санкций и расширения военного присутствия Украины в Азовском море украинских.

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Порошенко и Пленкович считают, что нужно усилить координацию усилий для нейтрализации российского вмешательства в украинские выборы.

Что касается двухсторонних отношений, то президент Украины и премьер Хорватии выразили удовлетворение динамикой политического диалога. Особенно была отмечена работа Рабочей группы по изучению хорватского опыта в мирной реинтеграции оккупированных территорий.

Во время встречи были также обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Европы.

Как сообщалось, Порошенко уже успел встретиться с председателем Европейской народной партии Джозефом Долем. Как оказалось, крупнейшая партия в Европарламенте обещает Украине свою поддержку.

В свою очередь с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом Порошенко обсудил транш в 1 млрд. Чиновник Евросоюза считает, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках своих соглашений с ЕС.