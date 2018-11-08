Порошенко встретился с Юнкером и Пленковичем: стали известны детали разговора

Сегодня, 11:18

Глава государства на Саммите в Финляндии обсудил способы противостояния российской агрессии

Порошенко и Юнкер. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Юнкер. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко на полях Саммита Европейской народной партии в Финляндии, где он сегодня выступил, продолжает проводить встречи с высокопоставленными лицами Европейского Союза, передает пресс-служба главы государства.

С президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Порошенко скоординировал позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине.

В свою очередь сам Юнкер поддержал Украине в проведении реформ.

Также президент Украины провел встречу с премьер-министром Хорватии Адреем Пленковичем. Среди прочего стороны подчеркнули важность восстановления территориальной целостности Украины и противодействие российской агрессии, в том числе с помощью санкций и расширения военного присутствия Украины в Азовском море украинских.

a24f2e41a7db9603bc931e2f7db51cba_1541663478_extra_large.Фото: АП

Порошенко и Пленкович считают, что нужно усилить координацию усилий для нейтрализации российского вмешательства в украинские выборы.

Что касается двухсторонних отношений, то президент Украины и премьер Хорватии выразили удовлетворение динамикой политического диалога. Особенно была отмечена работа Рабочей группы по изучению хорватского опыта в мирной реинтеграции оккупированных территорий.

Во время встречи были также обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Европы.

Как сообщалось, Порошенко уже успел встретиться с председателем Европейской народной партии Джозефом Долем. Как оказалось, крупнейшая партия в Европарламенте обещает Украине свою поддержку.

В свою очередь с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом Порошенко обсудил транш в 1 млрд. Чиновник Евросоюза считает, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках своих соглашений с ЕС.
Финляндия, Хорватия, Порошенко, встреча, Еврокомиссия, юнкер, пленкович

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко встретился с Юнкером и Пленковичем: стали известны детали разговора". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

president.gov.ua

Порошенко встретился с президентом Финляндии: стало известно, о чем говорили

Вчера, 20:39

Порошенко 7-8 ноября находится с рабочим визитом в Финляндии

Политика

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Чего Путин добивается на выборах в Украине: Порошенко перечислил основные риски

Вчера, 13:53

В Украине уже точно знают, где ждать ближайших ударов Москвы, отметил глава государства
Загрузка...

Политика

Выборы в США. Фото: AFP

Порошенко прокомментировал выборы в США

Вчера, 13:32

Демократы вернули контроль над Палатой представителей, а республиканцы сохранили перевес в Сенате

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

Вчера, 12:49

Если незаконное пересечение границы будет сопровождаться насилием или применением оружия, злоумышленников ждет наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет
Загрузка...