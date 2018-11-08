Порошенко выступил на саммите Европейской партии в Хельсинки

Президент призвал усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе

Во время выступления на Саммите Европейской народной партии Президент Петр Порошенко выразил благодарность европейским лидерам за твердую поддержку, единство и солидарность с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Украина является форпостом в противодействии главному вызову европейской безопасности и стабильности – российской гибридной агрессии", – подчеркнул Глава государства.

Европейские лидеры были проинформированы о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающейся милитаризации и нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также нагнетание напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Глава государства подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного режима против Российской Федерации. Петр Порошенко призвал решительно осудить фейковые выборы 11 ноября на Донбассе, организованные Кремлем.

Важный акцент был сделан на необходимости увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

Петр Порошенко отметил, что 2019 год станет определяющим и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

"Если Кремлю удастся вмешательство в выборы в Украине, то этот успех развяжет России руки для вмешательства в выборы в ЕС в мае следующего года", – подчеркнул Президент.

Как сообщалось, Петр Порошенко 7-8 ноября находится с рабочим визитом в Финляндии.

Напомним, на днях президент Украины посетил с визитом Турцию, где встретился с турецким лидером Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем, открыл консульство Украины в Анталии. Читайте подробней об итогах визита Порошенко в Турцию.

Отметим, что 11 ноября президент собрался в Париж. Там будут праздновать 100-летие окончания Первой мировой войны. Во Францию приглашены также президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Порошенко и Путин не зря приглашены в Париж – у Меркель есть некий план по разрешению ситуации на Донбассе.