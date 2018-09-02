Конституцию Украины изменят ради курса на ЕС и НАТО

Правки в Конституцию предложат в сентябре. Эксперты считают, что шанс на то, что депутаты примут их, есть

Выход на работу после каникул может начаться у народных депутатов с изменений в Конституцию. Президент Петр Порошенко на параде в честь Дня Независимости вернулся к теме присоединения Украины к НАТО и ЕС. "Сегодня" выяснила, зачем этот вопрос нужно закреплять в Основном законе и почему быстро это сделать не получится.

Европравки

Впервые о закреплении европейской и североатлантической интеграции в Конституции Порошенко заговорил на своей пресс-конференции в начале 2018-го.

"Это может стать императивом для всех политических сил на годы вперед", — подчеркнул он тогда.

К вопросу президент вернулся во время празднования Дня Конституции, 28 июня, пообещав, что в ближайшее время подаст проект изменений в Конституцию, который "заякорит" курс на НАТО и ЕС. Уже на параде, приуроченном к 27-й годовщине украинской независимости, гарант раскрыл детали этого процесса:

"Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован законопроект. Государственный компас уверенно показывает на Запад. Его стрелка ни разу не дрогнула. И не дрогнет, пока этот компас в моих руках".

Напомним, летом прошлого года парламент законодательно закрепил намерения нашей страны вступить в ЕС и НАТО. В этом году Североатлантический альянс сделал шаг на встречу, признав за нами статус страны-аспиранта (кандидата на членство в организации).

Страховка от реванша

В парламенте говорят, что закрепление этих вопросов в Конституции позволит избежать реванша пророссийских сил после выборов 2019 года.

"Одно из первых заявлений после избрания пророссийского президента Молдовы (Игоря Додона. — Авт.) было о намерении свернуть сотрудничество с НАТО. Сейчас Кишинев остается проевропейским только благодаря правительству этой страны. У нас перед глазами яркий пример и возможность предупредить подобный сценарий, который готовят в Кремле для Украины. Мы не можем допустить повторения событий 2008 года, когда руководство Украины отказалось от плана действий по членству в НАТО", — говорит глава постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

С ней согласен глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, по словам которого "это будет дополнительным напоминанием нардепам последующих созывов о том, куда должна двигаться Украина".

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Аргументы для всех

Политолог Владимир Фесенко считает, что изменения в Конституции могут стать мощным аргументом в переговорах.

"Поддержи две трети ВР проект — и это будет сильный политический сигнал для руководства НАТО и ЕС. Но если за него не проголосуют, это превратится в довод для противников членства Украины в организациях. Им будут пользоваться внутри страны и за ее пределами. Очень важно добиться консенсуса от большинства членов парламента", — говорит эксперт.

По мнению Фесенко, чтобы законопроект нашел поддержку в сессионном зале, потребуется активная и филигранная работа:

"Успеть смогут даже до президентских выборов. Если в первом чтении будет голосование до конца года или даже в начале января, то во втором чтении проект может быть проголосован в марте, еще до первого тура президентских выборов".

Но эксперт по конституционному праву Марина Ставнийчук считает, что воспользоваться "оптимальной и быстрой" формулой в этом случае будет крайне сложно.

"Речь идет о международно-правовом статусе нашего государства. Значит, изменения должны быть внесены в первый раздел Конституции, — объясняет она. — Но у изменений в этой части еще более сложная процедура. Не просто рассмотрение в течение двух парламентских сессий с экспертизой Конституционного суда. Эти изменения требуют проведения всеукраинского референдума".

Правда, сегодня в Украине отсутствует действующий закон о референдуме и провести всеукраинский плебисцит без него невозможно.

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Вступление в ЕС поддерживают все меньше украинцев

По последним социологическим исследованиям группы "Рейтинг", присоединение к Евросоюзу сегодня поддерживает 51% украинцев. Это абсолютный минимум за последние четыре года. Для примера, в апреле 2014-го евроинтеграцию безоговорочно поддерживало 54%, а в апреле этого года — 53%. Традиционно вступление в ЕС больше поддерживают на западе нашей страны (76%), а меньше всего — на востоке (29%).

Что касается присоединения к Североатлантическому альянсу, то сейчас этот курс поддерживает 44% опрошенных. В целом для последних трех лет это стабильный результат, однако если сравнивать с 2014-м, то можно говорить о стабильном росте — тогда вступление в НАТО поддерживали только 38%. Максимальный же результат социологи зафиксировали в ноябре 2014-го — 51%. А вот в разрезе регионов социология в точности повторяет цифры по ЕС.