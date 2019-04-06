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Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов

Сегодня, 20:23

Порошенко отметил, что Украина является свободной страной свободных людей

Фото: president.gov.ua
Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e03/f4b/5c9e03f4bc860.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e03/f4b/5c9e03f4bc860.jpeg Политика Порошенко отметил, что Украина является свободной страной свободных людей

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов президента и "услышал всех".

"Многие высказывается против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!", – сказал П.Порошенко в видеообращении, размещенном на странице его штаба в соцсети Facebook в субботу.

Порошенко отметил, что Украина является свободной страной свободных людей, и должна такой оставаться.

"Для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Мы можем очень быстро продвинуться к сильной Европе, но еще быстрее – откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Радует, что именно в эти дни выросло количество людей, которые хотят помочь. Выбор 21 апреля – Европа или Россия", - подытожил президент.

Глава государства также призвал граждан, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз, консолидироваться и пройти регистрацию на специально созданном сайте www.euua.org.

"Регистрируйтесь. Звоните. Приводите новых союзников. Нас должно быть больше. Ваша поддержка нужна именно сейчас", – сказал Порошенко.

31 марта прошел первый тур президентских выборов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) наиболее количество голосов избирателей набрал кандидат Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Порошенко (15,95%).

Как мы писали ранее, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский проверились на алкоголь и наркотики перед будущими дебатами. Образцы сдавали в разных местах.

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Тег выборы, видео, Порошенко, выборы 2019, выборы президента-2019

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