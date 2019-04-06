Порошенко: Я сделал выводы после первого тура выборов
Порошенко отметил, что Украина является свободной страной свободных людей
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов президента и "услышал всех".
"Многие высказывается против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!", – сказал П.Порошенко в видеообращении, размещенном на странице его штаба в соцсети Facebook в субботу.
Порошенко отметил, что Украина является свободной страной свободных людей, и должна такой оставаться.
"Для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Мы можем очень быстро продвинуться к сильной Европе, но еще быстрее – откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Радует, что именно в эти дни выросло количество людей, которые хотят помочь. Выбор 21 апреля – Европа или Россия", - подытожил президент.
Глава государства также призвал граждан, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз, консолидироваться и пройти регистрацию на специально созданном сайте www.euua.org.
"Регистрируйтесь. Звоните. Приводите новых союзников. Нас должно быть больше. Ваша поддержка нужна именно сейчас", – сказал Порошенко.
31 марта прошел первый тур президентских выборов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) наиболее количество голосов избирателей набрал кандидат Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Порошенко (15,95%).
Как мы писали ранее, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома.
Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский проверились на алкоголь и наркотики перед будущими дебатами. Образцы сдавали в разных местах.
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