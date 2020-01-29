После Молдовы возьмутся за Украину: политолог об опасном плане Кремля

На фото Путин и Козак / Фото: kremlin.ru

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Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в начале 2000-х уже провалил план по федерализации Молдовы, однако в последнее время там на первые роли вышли пророссийские силы, готовые закончить план Кремля. После этого новый куратор боевиков Донбасса возьмется за Украину. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

С недавних пор в портфолио Дмитрия Козака – удачный кейс по Молдове. Козак – главный архитектор союза пророссийских социалистов, лидером которых выступает президент Игорь Додон, из проевропейского блока ACUM. Такой "брак" по расчету, главным результатом которого стало бегство теневого куратора Молдовы, олигарха Влада Плахотнюка, просуществовал лишь пять месяцев. После распада коалиции вся власть, в том числе и в силовом блоке, оказалась в руках пророссийских социалистов, которые не скрывают своего желания реализовать план Козака по федерализации Молдовы.

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По словам эксперта, если федерализацию удастся протолкнуть в Молдове, следующей станет Украина. Ведь гибридная коалиция молдавских социалистов с проевропейским блоком ACUM стала результатом молчаливого посредничества ЕС и США.

"При этом, несомненно, сам Козак тоже вынес уроки из провала 2003 года и в настоящее время вряд ли будет действовать по старой схеме. Скорее всего, новые инициативы завернут федерализацию и фактическую зависимость в красивую обертку, которая понравится не только в Молдове, но и на Западе. Правда, суть – желание удержать Молдову в орбите России – не меняется. Опасностью для Украины является в том, что, если Козаку и его команде удастся создать привлекательную оболочку для своих планов в Молдове, то в дальнейшем это будут подавать как прецедент и пытаться навязать Украине", – сказал Герасимчук.

Больше о ситуации с новым куратором Кремля по Донбассу и как он связан с провалом в Молдове, читайте в материале "Сегодня": Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Смотрите в сюжете о политическом кризисе в Молдове летом 2019 года:

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