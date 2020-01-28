Путин простил Козака за провал в Молдове: политолог о новом кураторе "Л/ДНР"

Хозяин Кремля постоянно держал Козака при себе, даже когда становился премьером

На фото Козак справа / Фото: kremlin.ru

Реклама

В связи с отставкой Владислава Суркова из Кремля, его обязанности по курированию т.н. "ЛНР" и "ДНР" перейдут к замглавы Администрации президента РФ Дмитрию Козаку. Он известен тем, что уже пытался протолкнуть федерализацию в Молдове во время урегулирования приднестровского кризиса.

Замглавы правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук в комментарии сайту "Сегодня" напомнил, что Дмитрий Козак – персонаж, хорошо известный в Молдове.

"В свое время именно он был инициатором и вдохновителем т.н. "меморандума Козака" от 2003 года, которым предусматривалось урегулирование приднестровского конфликта путем асимметричной федерализации. Тирасполь при этом получал право вето в отношении внешней политики Молдовы, присутствие российских войск на территории Молдовы легализовалось на неопределенный период. Козак достаточно эффективно обеспечил переговоры по этому поводу между тогдашним президентом Молдовы Владимиром Ворониным и лидером сепаратистского региона Игорем Смирновым. Стороны согласовали каждую страницу "меморандума" и готовы были его обнародовать. Только решительное вмешательство западных партнеров Молдовы сорвало этот план. С тех пор в Молдове с оговорками относятся к любым планам федерализации, опасаются т.н. "Козака-2", – объяснил эксперт.

Читайте также: Путин сдаст "Л/ДНР": экс-депутат Госдумы объяснил отставку Суркова

Пример отношений Козака с Путиным наглядно доказывает, что хозяин Кремля своих не бросает и может вернуть обратно на самые высокие должности, даже если кто-то из них провалил важное направление. Считалось, что Козак в начале 2000-х провалил ассиметричную федерализацию Молдовы, ведь была уже даже назначена дата официального визита Путина для подписания соответствующих документов. Но ничего не помешало Путину назначить Козака в 2008-м своим вице-премьером, когда они с Медведевым поменялись креслами президента и главы правительств.

Больше о ситуации с новым куратором Кремля по Донбассу читайте в материале "Сегодня": Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла. Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин еще не подписал указ об увольнении Суркова.

Смотрите также видео новых заявлений президента Владимира Зеленского по Донбассу:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама