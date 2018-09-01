После смерти Захарченко российские террористы активизируются – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые провокации со стороны России. Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу" во время пребывания в Одессе.

"Мы всегда ожидаем провокации со стороны России, ведь понимаем, что террористы могут их организовать в любой день или час. То, что произошло в Донецке 31 августа, тоже может повлиять на дальнейшие действия России. Мы должны быть к этому полностью готовыми. А вскоре узнаем, кто именно организовал взрыв: речь идет о местных криминальных разборках, или это влияние российских спецслужб? ", – подчеркнул Климкин.

Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

"Ведь мы видели 31 августа молниеносную реакцию Москвы. Буквально в течение минуты появилось сочувствие российского МИД и это как минимум наводит на размышления. Считаю, что сейчас в Украине должна быть высокая готовность к дальнейшим провокациям со стороны России ", – сказал Павел Климкин.

Напомним, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар".

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после убийства так называемого главаря "ДНР" Александра Захарченко не может идти речи о встрече в ближайшее время лидеров "нормандской четверки". Он сказал, что это очень серьезная ситуация, которую нужно проанализировать.

На смерть Захарченко также отреагировал Владимир Путин. Президент России обратился к родным и близким главаря т.н. "ДНР".



