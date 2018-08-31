Путин отреагировал на убийство Захарченко в Донецке

Сегодня, 21:26

Главарь "ДНР" погиб во время взрыва в центре города

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главаря "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в одном из ресторанов Донецка. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание", – отметил Путин.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". 

Боевики боевики уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".

В СБУ же рассказали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
Путин, взрыв, убийство, Донецк, реакция, захарченко, соболезнования

Вы сейчас просматриваете новость "Путин отреагировал на убийство Захарченко в Донецке". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Архив "Сегодня"

Гибель Захарченко: что сейчас происходит в Донецке

Сегодня, 21:22

Спецслужбы НВФ "ДНР" повально задерживают людей прямо на улицах

Донбасс

Александр Захарченко. Фото: архив

Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности (онлайн)

Сегодня, 21:51

Лидер боевиков был убит в результате взрыва в ресторане в Донецке
Загрузка...

Донбасс

Взрыв в Донецке: в покушении на Захарченко подозревают его охранника

Сегодня, 21:10

Мужчина исчез с места взрыва

Политика

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

В МИД пояснили, что означает молниеносная реакция Москвы на убийство Захарченко

Сегодня, 21:09

По мнению украинских дипломатов, Кремль пытается прикрыть действия своих марионеток
Загрузка...