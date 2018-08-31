Путин отреагировал на убийство Захарченко в Донецке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главаря "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в одном из ресторанов Донецка. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание", – отметил Путин.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар".

Боевики боевики уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".

В СБУ же рассказали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.