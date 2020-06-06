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  1. Новости политики

После велопрогулки с журналистами Зеленский зашел в супермаркет

6 июня, 23:05

Елена Вус Елена Вус

Президент приобрел довольно внушительный запас продуктов

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее покатался с журналистами на велосипедах и поздравил их с праздником, в субботу вечером, 6 июня, зашел в столичный супермаркет Goodwine за покупками.

Об этом сообщила бывший журналист Людмила Архарова.

"Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты....Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным", - написала она на своей страничке в Facebook.

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На видео можно заметить, что президент изучает ассортимент мясного отдела, а рядом стоит тележка с достатоно большим количеством продуктов.

Ранеепрезидент Владимир Зеленский во время визита в Каменец-Подольский приехал в местную старинную крепость. Перед встречей с представителями туристической отрасли он пострелял из лука.

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А 3 июня Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками. Он посетил лабораторию микробиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", а также обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции в Украине.

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видео покупки Владимир Зеленский супермаркеты

Источник: Сегодня

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