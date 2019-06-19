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Последнее сообщение Тымчука: Боевики усиливаются преступниками и снайперами

19 июня, 17:43

Нардеп рассказывал, что российские кураторы на Донбассе занялись вербовкой бандитов, а боевики активно к чему-то готовятся

Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук. Фото: Сегодня

Погибший сегодня народный депутат и координатор группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук опубликовал свое последнее сообщение в Facebook утром 18 июня. Он сообщал о разведданных относительно усиления боевиков на фронте и подготовке к боевым действиям.

Он отмечал, что за прошлую неделю (с 10 по 16 июня) существенно возросла интенсивность вражеского огня на фронте. В течение нескольких дней боевики осуществили более 130 огневых налетов (за прошлый недельный период – до 80).

"Основными участками огневой активности оккупационных формирований были — район Станицы Луганской, участок между Крымским и Новотошковким, р-н Попасной, Светлодарская дуга, северные и северо-западные окраины Горловки, район Новгородского, р-н Авдеевки, участок от Песок до Марьинки, р-н Докучаевска, Мариупольское направление (от Павлополя до побережья)", – говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп отмечал усиление передовых подразделений противника снайперскими группами на Попаснянском и Авдеевском направлениях, а также активное использование мобильных бронегрупп.

По его словам, регулярно фиксировались попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в полосу обеспечения сил ООС, а также нейтральную "серую зону" – как с целью разведки, так и проведения обстрелов и вооруженных провокаций. Для прикрытия действий враг использует артиллерию.

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На отдельных участках фронта противник усиливает передовые подразделения дополнительными огневыми средствами и укрепляет позиции – в основном речь идет о станковых гранатометах, минометах обоих основных калибров (120 и 82 мм) и крупнокалиберных пулеметов.

Также в подразделениях "1 и 2 АК "Л/ДНР" прошла "неделя боевой и мобилизационной готовности". Подразделения боевиков приводились в высшие степени боевой готовности с развертыванием запасных пунктов управления и пунктов приема личного состава для проверки готовности.

"В штабе "1-го АК "ДНР" с целью решения перманентной проблемы доукомплектования подразделений, российские кураторы приняли решение относительно набора личного состава из числа лиц, которые ранее были судимы, а также из лиц, отбывающих наказание и находящихся под стражей на территории ОРДО за совершения тяжких/особо тяжких преступлений", – сообщал Тымчук.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. Полиция проводит следственные действия. В свою очередь в полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также были названы три версии гибели Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.


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Тег Донбасс, боевики, снайперы, Тымчук

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