Последствия за секс-скандал: Арахамия озвучил три варианта для Яременко

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

За интимную переписку "слуги народа" Богдана Яременко он может уйти из комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, либо будет исключен из фракции, либо сложит депутатский мандат. Об этом заявил журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его мнению, скандал с интимной перепиской никак не влияет на международный имидж Украины, но эта ситуация будет рассмотрена на фракции и лично он поддерживает вариант с уходом Яременко с поста главы "международного" комитета.

"Мы будем выносить это на фракцию, я не могу решать лично. Вы говорите, что я глава фракции, но я должен вынести это решение на рассмотрение депутатов. Сегодня мы не успели рассмотреть этот вопрос, поскольку было голосование по господину Дубневичу и другие вопросы повестки дня. Нужно предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию. Я считаю, что есть три пути решения этого вопроса, которые потенциально могут быть. Первый путь – это господин Яременко уходит с должности главы комитета. Второй путь, более строгий: господин Яременко уходит из фракции. Третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат. Это три потенциальных решения, не может быть варианта: "А давайте сделаем вид, что ничего не произошло?". Так быть не может", – сказал Арахамия и подчеркнул, что фракция может собраться и принять решение по Яременко уже в пятницу.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

А тем временем в Раде на этой неделе кипела работа, и среди прочего был переименован Переяслав-Хмельницкий: Подробней в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама