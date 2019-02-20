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Послы ЕС включили в черный список 8 россиян за инцидент в Керченском проливе – Точицкий

Сегодня, 15:10

Их фамилии станут известны в первую неделю марта

Послы ЕС включили в черный список 8 россиян за инцидент в Керченском проливе – Точицкий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg Политика Их фамилии станут известны в первую неделю марта

Комитет постоянных представителей ЕС включил в черный список еще восемь россиян за инцидент в Керченском проливе и нарушение суверенитета Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в Twitter.

"Комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление индивидуальных санкций против РФ до сентября 2019 года. Символичный шаг в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины", – отметил дипломат.

Кроме того, послы ЕС приняли решение продлить ограничительные меры в виде замораживания активов и запрета на въезд в ЕС для 163 человек и 44 учреждений и компаний, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Официально санкции будут продлены в начале марта.

Решение будет формально утверждено Советом ЕС и вступит в силу в первую неделю марта. Тогда же станут известны фамилии восьми россиян, которым запретят въезд на территорию Евросоюза и ограничат доступ к его банковской системе.

Как ранее заявлял профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы"Алексей Гарань, Украине поддержка Европы и кажется недостаточной, но она есть, и это главное. Это, в первую очередь, касается реакции на агрессию России в Керченском проливе и связанный с этим Азовский кризис.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны-агрессора.

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Тег Керченская переправа, санкции против России

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УНИАН

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