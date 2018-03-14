Послы G7 осудили российские выборы в оккупированном Крыму

Также страны G7 заявили, что будут поддерживать Украину на пути реформ

Во вторник, 13 марта, президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран G7 и Европейского Союза, аккредитованными в Украине. Стороны осудили планы проведения российских выборов в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках противостояния российской агрессии, а также прогресс Украины в проведении реформ. Петр Порошенко выразил благодарность странам "Большой семерки" и ЕС за твердую и решительную позицию поддержки Украины.

Украинский президент подчеркнул, что этот вызов касается не только Украины, а всех цивилизованных стран и Свободного мира, основанного на уважении к международному праву и основных принципов демократии и свободы.

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Послы заверили, что санкции против России будут оставаться в силе пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля. В контексте президентских выборов в России было высказано решительное осуждение планов проведения соответствующего избирательного процесса на территории временно оккупированного Крыма.

Особое внимание было уделено международным усилиям в процессе введения миротворческой миссии на Донбассе.

Кроме того, представители стран "Большой семерки" и Евросоюза заявили, что будут поддерживать Украину на пути реформ с учетом приоритетов Канадского председательства.

Ранее Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать российские выборы в Крыму.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта. Украина продолжает настаивать, что эти выборы незаконны в оккупированном Крыму, а их результаты будут нелегитимны. Так, например, в США заявили, что не признают российские выборы в Крыму.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко озвучил однозначную позицию по выборам в Крыму – Украина не признает проведение выборов и их результаты. Глава государства назвал российские выборы фейковыми.