Посол Германии в ООН сравнил преследования крымских татар с притеснениями мусульман
Хойзген заявил, что оккупация Россией Крыма – это нарушение Устава ООН
Постоянный представитель Германии при Организации Объединенных Наций Кристоф Хойзген сравнил ситуацию с преследованиями крымских татар в оккупированном Российской Федерацией Крыму с притеснениями, совершаемыми в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме.
Об этом посол ФРГ заявил во время заседания Совета безопасности ООН по формуле Arria по поводу пятой годовщины российской оккупации Крыма.
Хойзген заявил, что оккупация Россией Крыма – это нарушение Устава ООН, общей декларации о правах человека, международного гуманитарного права, международного морского права, Бухарестского меморандума, двусторонних соглашений, прав национальных меньшинств, а также неуважение к мировому наследию ООН, свободе СМИ и свободе религии.
"Когда мы слышим, что происходит там с крымскими татарами, с меньшинствами, – мы вспоминаем, что происходит с другими меньшинствами во всем мире – с рохинья или уйгурами", – подчеркнул Хойзген.
При этом он надеется, что однажды удастся вернуться к такому положению дел, как это было до российского вторжения в Украину.
"Я хотел бы напомнить моему российскому коллеге, что когда Украина стала независимой... в Украине состоялся референдум, и на референдуме подавляющее большинство поддержало создание нового государства – Украины", – сказал Хойзген.
Посол добавил, что тогда, в 1991 году, в Крыму большинство населения поддержало предложение быть частью Украины.
"Мы должны не допустить, чтобы аннексия Крыма стала свершившимся фактом. Мы должны поднимать этот вопрос снова и снова, даже если люди устают от этого", – подчеркнул Хойзген.
Также он заявил, что нужно не допустить, чтобы нарушения прав человека и международного права в Крыму и в дальнейшем продолжались.
В то же время Хойзген заявил, что в ситуации с Крымом не может быть военного решения, а лишь политическое решение. "Давайте работать для этого", – сказал посол.
По его словам, Германия и Франция активно действуют в "нормандском формате" и дальше будут добиваться политического урегулирования и возвращения Крыма Украине.
Напомним, в Мьянме, где большинство населения составляют буддисты, проживает около 1 млн мусульман-рохинджа. В течение многих десятилетий их подвергают дискриминации. Многие рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами Мьянмы. Правительство в Нейпьидо проводило силовую операцию против рохинджа, которых в стране называют террористами.
В конце октября 2017 года государства – члены Организации Объединенных Наций договорились выделить 340 млн евро на помощь мусульманам-рохинджа, нашедших убежище в Бангладеш. Как утверждают в ООН, эта сумма может увеличиться.
Напомним, ранее сегодня Европейский союз расширил "азовские санкции" против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе.
Кроме того, США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе.
Также сообщалось, то Канада наложила санкции в отношении 114 физических лиц из России и 15 оборонных предприятий в связи с нападением на украинские корабли.
Недавно президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины.
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