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Посол Канады о госинститутах в Украине: еще не Скандинавия, но прогресс есть

Сегодня, 16:38

Кто бы в Украине ни находился у власти, Западу будет с кем работать, считает Ващук

Роман Ващук. Фото: facebook.com/CanadainUkraine
Роман Ващук. Фото: facebook.com/CanadainUkraine.

В Украине уже довольно неплохо развиты государственные институты после ряда реформ, хоть еще и не достигли уровня самых развитых стран, вроде скандинавских. В то же время посол Канады в Украине Роман Ващук в интервью сайту "Сегодня" объяснил, что Запад и далее будет помогать внутриполитическому и внешнеполитическому курсу страны.

По его мнению, кто бы ни победил на выборах в Украине, Западу будет с кем работать.

"Мы строим отношения с государством Украина и с 42 миллионами его граждан. Мы, разумеется, имели, имеем и будем иметь программы для усиления возможностей госинститутов. И, я думаю, вы все же несколько недооцениваете нынешние институциональные возможности украинских госинститутов. Украина, возможно, еще не стала Скандинавией в плане их эффективности. Но действующие механизмы есть, и есть с чем работать любой украинской власти и международным партнерам Украины. При любом исходе выборов будут и институции, и люди, с которыми можно работать", – сказал Ващук.

Читайте полный текст интервью с послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Отметим, что Канада давно является одним из главных партнеров Украины и постоянно оказывает всестороннюю поддержку. Так, например, на недавнем Форуме по безопасности в Киеве депутат Федерального парламента Канады Джеймс Безан призвал дать Украине больше оружия и технологий для противостояния российской агрессии.

Также уже не первый год в Украине работают с нашими военными канадские инструкторы. На днях стало известно, что Канада провела ротацию своих военных в Украине. Это уже седьмая ротация канадской военной тренировочной миссии UNIFIER.

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Тег Канада, посол, дипломат, Ващук

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