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Сигнал Кремлю: в Канаде призвали дать Украине больше оружия и технологий

Сегодня, 16:06

ВСУ могут получить противотанковые снаряды и стрелковое оружие

Поведение Кремля надоело Западу
Поведение Кремля надоело Западу. Фото: AFP

Депутат Федерального парламента Канады Джеймс Безан убежден в необходимости увеличения помощи Украине и усиления присутствия НАТО в Черном море.

Об этом он сказал в ходе XII Киевского форума, организованного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Кроме тренировочной миссии, мы должны предоставить Украине больше технологий, оружия, должны противостоять якобы отсутствующим российским войскам, воюющим на Донбассе", – отметил парламентарий.

По его словам, есть оружие, "которое ждет, чтобы быть направленным на восток Украины, оно ждет принятия решения на уровне правительств, но оно готово".

"Речь идет о противотанковых снарядах, стрелковом оружии. Но мы должны принять политическое решение, что мы должны не строить потенциал Украины, а передать оружие. Но это отдельный сигнал Кремлю, что мы начеку", – подчеркнул Безан.

Политик убежден в необходимости усиления присутствия сил Альянса в Черном море.

"Мы говорим, что есть подводные лодки, они сейчас в Средиземном море, но могут внезапно появиться в Черном море. Если есть конвенции и соглашения об участии в помощи в определенных усилиях в Черном море, то нам нужно это сделать, потому что Путин может и продвинуться по чужой территории", – подчеркнул представитель Канады.

Ранее сообщалось, что Канада выделит более 100 млн долларов на оборонную мощь Украины .

Также напомним, что Канада передала ВСУ новые внедорожники .

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Тег форум, Канада, оружие, кремль, Украина, агрессия России

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