Канада провела ротацию своих военных в Украине
Подполковник Пьер Леру передал командование подполковнику Фредерику Котэ
В Украине начали выполнять свои обязанности члены седьмой ротации канадской военной тренировочной миссии UNIFIER.
Об этом говорится в сообщении на странице Канадских вооруженных сил в Украине в Facebook.
"Церемония передачи командования – это официальное событие, когда командир передает свои полномочия своему преемнику. Сегодня подполковник Пьер Леру передал командование подполковнику Фредерику Котэ, и Ротация 7 официально приступила к работе ", – отмечается в сообщении.
Напомним, Канада продлила еще на три года мандат миссии военных инструкторов в Украине, которая ранее была рассчитана до 31 марта 2019 года.
Кроме того, Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.
Как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..
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