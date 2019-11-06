Посол США сдал Трампа: вспомнил, как президент давил на Украину

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд подтвердил, что помощь Вашингтона Украине была заморожена именно для начала расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Об этом, как сообщает CNN, он заявил в письменном приложении к своим показаниям, которые он дал в Палате представителей США в рамках расследования процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Сондланд фактически изменил свои показания – в прошлом месяце он заявил, что не знает причины заморозки помощи. Однако на этой неделе он сообщил о разговоре с помощником президента Украины Владимира Зеленского, в котором подтвердил связь между решением Трампа и Байденами.

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"Теперь я вспоминаю, как лично разговаривал с мистером [Андреем] Ермаком, сказав, что американскую помощь, скорее всего, не восстановят до тех пор, пока Украина не выступит с публичным антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель", – пишет американский дипломат.

При этом Сондланд утверждает, что всегда считал решение заморозить выплату военной помощи Украине "глупым", хотя и "не знал (ни тогда, ни сейчас), когда, почему или кем" она была заблокирована.

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Его письмо было опубликовано 5 ноября вместе со стенограммой его показаний комитетами по разведке, иностранным делам и надзору Палаты представителей. Данные сведения определенно добавят демократам доказательств того, что президент США оказывал прямое давление на Украину.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Это стало поводом для процедуры импичмента, которую в Палате представителей США начали члены Демократической партии. На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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