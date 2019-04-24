Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В посольстве также отметили, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины

Фото: grozny-inform.ru.

Посольство США в Украине осудило указ президента России Владимира Путина относительно выдачи российских паспортов жителям оккупированных Донецка и Луганска, сообщает пресс-служба посольства.

"Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска", – говорится в сообщении посольства в микроблоге Твиттер.

В посольстве также отметили, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины.

Кроме того, в США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.

Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Посольство США осуждает выдачу российских паспортов жителям Донбасса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"