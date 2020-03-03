Посольство США похвалило генпрокурора Рябошапку

Несмотря на слухи о готовящемся увольнении генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, посольство США похвалило главу Офиса генпрокурора.

Дипломаты отметили, что 3 марта у Рябошапки запланирована встреча с послами стран "Большой семерки".

"Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", – сказано в сообщении посольства.

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Напомним, что Руслана Рябошапку пригласили на заседание парламентской фракции "Слуга народа", которое состоится вечером 3 марта. Также позвали и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Нардеп Александр Качура отметил, что, хотя у фракции есть много претензий к работе главы ОГП и НАБУ, эти приглашения не являются обязательным к исполнению.

Сам генпрокурор не исключает, что в Раде могут вынести на голосование вопрос его отставки, но он уверен в поддержке парламентариев.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 4 марта президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады, попросив депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Читайте подробней о повестке дня внеочередной сессии.

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