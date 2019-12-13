Постоянные уступки России: в "Голосе" вновь раскритиковали Минские соглашения

Роман Лозинский. Фото: facebook.com/lozynskyi.roman

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Представитель фракции "Голос" (не поддержала продление особого статуса) Роман Лозинский считает, что Украине вообще стоит отказаться от Минских договоренностей, поскольку Россия не выполняет свои обязательства, несмотря на уступки Киева. Об этом идет речь в материале сайта "Сегодня" о том, какое будущее у закона об особом статусе Донбасса.

По его словам, особый статус Донбасса может быть опасен для Украины.

"Мы видим здесь постоянные уступки. Россияне продолжают стрелять, а мы идем на уступки, продлеваем закон об особом статусе. Нам нужно четко заявить свою позицию. Отказаться от Минских договоренностей. Честно сказать, что санкции не привязаны к Минску – это политический компонент, в первую очередь, против России. Особый статус опасен, поскольку может привести к федерализации. Особый статус на постоянной основе, имплементированный в Конституцию (что заложено в "формуле Штайнмайера") – опасен для Украины чрезвычайно", – сказал Лозинский.

Как сообщали новости "Сегодня", парламент согласился внести изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2019 год" на "2020". Читайте подробнее, что нужно знать о законе об особом статусе Донбасса.

В свою очередь в "Слуге народа" назвали два пути в ситуации с законом об особом статусе. Замглавы фракции Александр Корниенко отметил, что будет или создание нового закона или "перекроят" уже существующий. Но этот вопрос будет поднят ближе к весне.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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