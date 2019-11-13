Постпред Зеленского о запуске поезда из России в Крым: Мы отреагируем

Государство-оккупант не имеет права заниматься тем, что оно делает, напомнил Кориневич

/ Фото: Крымский мост

Киев обязательно отреагирует на запуск Россией железнодорожного сообщения с временно оккупированным РФ Крымом в обход территории Украины по Керченскому мосту.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

"Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем, конечно, об этих инициативах, о цене т.наз. "билетов". Мы говорим о том, что государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает, и доступ на территорию временно оккупированной АР Крым и города Севастополя вне пунктов пропуска на украинской территории является противозаконным и незаконным", – сказал он на брифинге в среду, 13 ноября, в Киеве.

Кориневич отметил, что сейчас не может сказать однозначно, какой именно будет эта реакция, но в вопросе санкционной политики представительство президента в Крыму хочет принимать активное участие, и проработает также данный вопрос.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сплошная халтура: эксперт назвал серьезные недостатки Керченского моста

Напомним, что в июле-2019 на проблемном Керченском мосту закончили прокладывать рельсы . А несколько недель назад на оккупированном полуострове и в материковой России начали продавать билеты на т.наз. "первый поезд в Крым".

Отметим, что Керченский мост был возведен страной-агрессором незаконно и без санкции властей Украины. Об этом также заявляли и на Западе, об этом шла речь в различных резолюциях.

В то же время сам мост за время своего строительства испытывал неоднократные проблемы. Так, в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказывал, что молнии могут разрушить Керченский мост. По его словам, под воздействием молний мост теряет свои несущие качества.

Ему уже давно предрекают незавидную судьбу. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар уверен, что Керченский мост долго не простоит и назвал главную проблему.

Смотрите также видео Керченского моста в тумане:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама