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На проблемном Керченском мосту закончили прокладывать рельсы: появились фото

19 июля, 12:53

Оккупанты хотят установить на мосту специальную подсветку в виде российского триколора

Фото: Крымский мост

Несмотря на то, что строителей Керченского моста оставили без денег, как об этом недавно сообщалось, россияне продолжают работы. На сегодняшний день закончилась укладка рельс. Об этом сообщается на сайте моста.

"Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом – для встречного движения – стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге – почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал", – говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев, сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Ожидается, что движение поездов будет бесшумным.

Также отмечается, что на мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого железнодорожного пути. Далее начнется установка железнодорожной автоматики – устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

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Продолжается монтаж шумозащитных экранов. По всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок – фарватерный – оснащается архитектурной подсветкой: он будет "раскрашен" в цвета триколора (российского флага) после запуска железной дороги.

Отметим, что Керченский мост был возведен страной-агрессором незаконно и без санкции властей Украины. Об этом также заявляли и на Западе, об этом шла речь в различных резолюциях.

В то же время сам мост за время своего строительства испытывал неоднократные проблемы. Так, в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказывал, что молнии могут разрушить Керченский мост. По его словам, под воздействием молний мост теряет свои несущие качества.

Ему уже давно предрекают незавидную судьбу. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар уверен, что Керченский мост долго не простоит и назвал главную проблему.

Смотрите также видео Керченского моста в тумане:


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Тег Крым, рельсы, Керченский мост, Крымский мост

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Сегодня

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