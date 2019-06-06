Построить отношения с Россией "с чистого листа": Кучма назвал условие
Экс-президент ждет от Кремля озвученных конкретных позиций по ряду вопросов, включая Крым и Донбасс
Вместе с предложением начать строить отношения между Киевом и Москвой "с чистого листа" в Кремле должны были озвучить свои конкретные позиции.
Об этом на пресс-конференции в администрации президента Украины 6 июня заявил экс-глава государства Леонид Кучма.
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"Я постоянно говорю, что движение должно быть двусторонним. Я услышал заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Кучма вообще не плохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать… что Зеленский должен дать предложения. Так вот, если б Песков сказал, что "вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то", – отметил бывший президент.
Кучма подчеркнул, что "чистый лист" России никому неизвестен и может так оказаться, что "Крым их, ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".
Мы также писали, что, по словам Пескова, в Москве пока не видят перспектив встречи в "нормандском формате" с участием Зеленского и Путина.
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