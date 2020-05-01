"Потеряли календарь": Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс

Решение местной власти ослабить карантин в Черкассах будет иметь юридические последствия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собрались смягчать карантинные меры раньше 11 мая", – сказал Зеленский.

Он считает, что такое решение – "попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города".

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"И это будет иметь соответствующие юридические последствия. На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", – добавил Зеленский.

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Также Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться на майские праздники дома.

Напомним, ранее черкасские власти разрешили работу салонов красоты, спортклубов, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

При этом из-за ослабления карантина в Черкассах открыли уголовное производство, глава МВД Арсен Аваков пообещал мэру города Анатолию Бондаренко, что "реагирование будет жестким". В ответ на это Бондаренко заявил, что не собирается отступать от своего решения, и записал собственное видеообращение:

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