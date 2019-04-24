В Кремле назвали условие для диалога Путина с Зеленским

Зеленский еще не стал президентом, а всех интересует, как будут выстраиваться отношения российским лидером

Фото: AFP

Будет ли работать президент РФ Владимир Путин с Владимиром Зеленским после его победы на выборах президента Украины, зависит от действий будущего главы украинского государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле ждет конкретных действия и заявлений от новоизбранного президента Украины, а пока делать выводы о возможных контактах между президентами – преждевременно.

"Это называется на языке дипломатов "эвентуальные рассуждения". Понимаете, они вряд ли уместны, тем более, в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения. В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства и, в том числе, определяет вектор политики в отношении Украины, он именно на основании вот этих заявлений конкретных и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины. Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений, и нужно делать какие-то суждения или выводы, только дождавшись или каких-то первых конкретных формулировок в плане отображения подходов, или конкретных действий. Пока какие-то выводы или слова были бы преждевременны", – заявил Песков.

Напомним, 23 апреля стало известно, что Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

А тем временем в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

Также на днях сам Зеленский рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Больше смотрите на видео.

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