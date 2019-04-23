"Правительство может стать гарантом продолжения всех реформ": интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции видит несколько причин того, что мы недовыполняем обязательства по Ассоциации с ЕС

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/UA.EU.NATO.

Интервью с вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе сайт "Сегодня" записал на полях Киевского форума по безопасности, состоявшегося незадолго до второго тура президентских выборов.

Разумеется, тогда еще не были известны результаты народного волеизъявления. Но точно было известно, что страна стоит на пороге перемен – больших или меньших. Действующий президент Петр Порошенко в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что намерен изменить свою кадровую политику, инициировать экономические и социальные реформы, направленные на борьбу с бедностью. Его оппонент Владимир Зеленский также шел на выборы, декларируя будущие изменения.

Помимо этого, осенью страну ожидают парламентские выборы, после которых политический ландшафт страны, очевидно, изменится. Действующее правительство уйдет в отставку, на его место придет новый Кабмин, назначенный новой коалицией, сформированной новым парламентом. В общем, так или иначе, перемены грядут.

Правительство Украины, по возможности, дистанцировалось от политического процесса выборов президента. Что само по себе – положительный результат и признак действительно демократического функционирования государственных институтов. В западных демократиях именно госинституты обеспечивают преемственность государственной политики при смене политических элит, несут бремя "мостика" между уходящими и приходящими руководителями. А для этого необходима равноудаленность госинститутов и невовлеченность их в политические процессы. Что – едва ли в впервые в украинской истории – и случилось на нынешних выборах.

Но дистанцироваться от процесса – лишь половина дела. Готовы ли госинституты обеспечить преемственность государственной политики? Достаточно ли они крепки, чтобы выдерживать заданные векторы развития в условиях политической турбулентности? На эту и другие темы сайт "Сегодня" и говорил с вице-премьер-министром.

- Правительство Украины как структура, которой президентские выборы, по сути, никоим образом не касались, готово обеспечить преемственность курса реформ. В частности, тех реформ, которые необходимы в контексте выполнения Украиной Соглашения об евроассоциации?

- Я на это очень рассчитываю.Надеюсь, команда правительства может стать гарантом продолжения всех реформ, которые мы начали, и выполнения всех тех обязательств, которые Украина взяла на себя.

- Скажите честно: избирательный процесс как-то помешал правительству решать текущие задачи и выполнять план по реформам? Не было ощущения, что тот же парламент в последнее время чрезвычайно политизирован, что не принимаются решения, которые могли и должны были принять при других обстоятельствах?

- Я неоднократно уже объясняла, что я вижу несколько причин того, что мы недовыполняем свои обязательства и планы по Ассоциации. Одна из причин: несмотря на то, что много партий зашли в парламент на лозунгах европейской, евроатлантической интеграции, многие, к сожалению, не всегда готовы конструктивно обсуждать детали того, как мы идем в Евросоюз. Более того, начинают ставить под сомнение, куда мы идем.

Потому что как только мы, реализуя планы, открываем те или иные процедуры, которые разрушают те или иные схемы, включаются уже интересы. Поэтому далеко не все мы можем провести, к сожалению, через парламент. Такое часто случается, и это одна из проблем.

Другая проблема – мы до сих пор отстраиваем и выстраиваем институционную способность министерств. В Соглашение об ассоциации действительно заложена большая и амбициозная повестка. И для того, чтобы ее реализовать, есть большая необходимость в серьезном кадровом обеспечении. Которое мы только сейчас начали получать, в том числе и в результате реформы госуправления. То есть это те вызовы, на которые мы должны дать ответ, чтобы получить возможность двигаться эффективно.

Знаете, мне хотелось, чтобы мы действовали, как, к примеру, поляки или румыны. Где политические силы подписывали меморандумы, в которых никто не ставил под сомнение курс, в которых все четко высказывались за европейскую или евроатлантическую интеграцию. И впоследствии никто не ломал копья вокруг этих стратегических целей. Среди украинских политиков я пока такого сознательного единства не вижу. Там, где каким-то образом затрагиваются их личные интересы, очень часто политики начинают руководствоваться в первую очередь этими личными интересами вместо государственных.

- Осенью выборы в парламент, после которых правительство сложит свои полномочия. Что хотелось бы успеть сделать до этого времени?

- Мне кажется, мне уже много удалось оставить после себя. Начиная с того, что мы полностью изменили подход благодаря большой системной работе моей команды и команде Правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции. И относительно планирования. И относительно мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации. И в плане создания системы, не допускающей нарушения Соглашения исполнительной властью. Это одна история.

Другая история – мы полностью изменили подход к формированию Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО. В прошлом году президент Петр Порошенко подписал указ, которым совершенно менялись принципы планирования. А не так давно была утверждена сама программа – уже на новых принципах. Это документ абсолютно нового уровня, позволяющий поставить в том числе среднесрочные цели и очертить конкретные задания и меры для их выполнения. Утвержденная Годовая национальная программа дает возможность ставить четкие задачи и контролировать их выполнение. То есть это качественно новый уровень.

И я горжусь этим результатом, поскольку знаю, сколько нам пришлось работать над новыми подходами, сколько мы сделали для того, чтобы подготовить разный людей в разных министерствах к работе в иной парадигме. Надеюсь, эти качественные изменения будет сложно откатать назад.

- А в целом проведенные в Украине реформы бесповоротны?

- У нас были разрушены полностью государственные институты, мы их только начали отстраивать. И они слабые. И, к сожалению, много кто приложил усилия к тому, чтобы эти институции не имели доверия – начиная от законодательной, судебной, исполнительной власти, института президентства и так далее.

Поэтому я считаю, что мы очень уязвимы к несистемным влияниям. В любой стране, где выигрывали несистемные кандидаты, им обеспечивали политику или же оказывали сопротивление несистемным действиям институции, базировавшие свои действия на государственном и национальном интересах. К сожалению, я сомневаюсь, что украинские институции достаточно окрепли, чтобы быть способными удерживать ситуацию.

Напомним, победитель президентских выборов Владимир Зеленский уже принимает поздравления зарубежных лидеров.

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