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Представительство НАТО: Войска России в Крыму несут угрозу Украине и всему региону

Сегодня, 17:00

В Альянсе также припомнили дерзкое нападение на украинские корабли и захват моряков

Фото: Минобороны РФ
Представительство НАТО: Войска России в Крыму несут угрозу Украине и всему региону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6a5/e8e/5c76a5e8e6327.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6a5/e8e/5c76a5e8e6327.jpg Политика В Альянсе также припомнили дерзкое нападение на украинские корабли и захват моряков

Милитаризация оккупированного Крыма Россией несет угрозу и Украине, и всему Черноморскому региону, поэтому НАТО осуждает и аннексию полуострова, и незаконное строительство Керченского моста. Об этом заявил на форуме в Киеве "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления" глава Представительства Альянса в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников.

Он призвал международное сообщество не забывать о том, что случилось пять лет назад, когда Россия вторглась в Украину, а также четко дал понять, что НАТО не признает аннексию. Также он указал и на угрозы, которые несет Россия с Крыма.

"НАТО также считает, что милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей представляет дальнейшую угрозу независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе. НАТО осудило строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности, в том числе ограничением навигационных прав Украины в её территориальных водах. Мы призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, которые она захватила в ноябре в результате неоправданного применения военной силы против Украины", – сказал Винников.

В Альянсе также обеспокоены ситуацией с нарушением прав человека в Крыму, регулярными задержаниями крымчан, пытками и призвали освободить политзаключенных.

"Союзники НАТО осудили нарушения прав человека и дискриминационную практику де-факто российской власти против всех жителей аннексированного Крыма, включая крымских татар и представителей других местных сообществ. Союзники также неоднократно настойчиво призывали Россию уважать права и свободы всего местного населения, а также разрешить содержательный международный мониторинг ситуации с правами человека в Крыму", – подчеркнул он.

Как сообщалось, на этом же форуме премьер-министр Владимир Гройсман поставил Россию в один ряд с диктаторами, убийцами и ворами. По его словам Россия совершила международное преступление и превратила процветающий полуостров в военную базу.

Также мы писали, что в Вене состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух страны – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.

На днях в Украине отмечали День крымского сопротивления российской оккупации. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, НАТО, Крым, войска

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Источник:

УНИАН

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